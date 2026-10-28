Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula ve Atlas fonlarında tasfiyeye ilişkin usul ve esasları açıkladı. Açıklama net gibi görünse de yine pek çok muamma var. Mesela, fonlarda ne kadar para olduğu açıklanmamış. Fonların ayrı ayrı güncel mal varlıkları ve nakit durumları belli değil. 1 milyon TL üzerinde yatırımı olanların durumuyla ilgili bilgi verilmemiş. Hisse senedi fonlarında ödemelerin alım-satıma kapanma tarihine göre mi yapılacağı yoksa tasfiyeye başlanacağı günkü dip fiyatlardan mı olacağına ilişkin soru işaretleri de giderilmemiş. Para piyasası fonlarındakilerin parasının tamamını alıp alamayacağı da net değil. Anaparanın tamamının ne zaman ödeneceği de belirsiz.

İnşallah, kısa zamanda yatırımcılara yol haritası daha net ifadelerle açıklanır!

Zira, fon mağdurları 1.5 aydır yasanın çıkmasını ve en azından söz verilen avans paralarının ödenmesini bekliyorlar. Her yapılan açıklama bir öncekinden farklı olduğu için yatırımcının kafasını daha da karıştırıyor.

Peki SPK dünkü açıklamasında ne diyor?

Biliyorsunuz, Tera'yı İş Bankası, Pusula ve Atlas'ı Ziraat Bankası tasfiye ediyor. SPK'nın açıklamasına göre, tasfiye kapsamındaki fonların pay sahiplerine ara ödeme yapılacak. Ödemelere "para piyasası" fonlarından başlanacak. Fonların dağıtılabilir nakdinin, yatırımcıların hesaplanan alacaklarının tamamını karşılamaya yeterli olması durumunda ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek. Ara ödeme tutarları belirlenirken yatırımcıların net yatırım tutarı, ilgili fon için geçerli hesaplama tarihi ve 1 milyon TL'lik üst sınır dikkate alınacak. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme taleplerini karşılamaya yetmemesi halinde ödemeler, SPK tarafından belirlenen öncelik ve hesaplama kriterlerine göre gerçekleştirilecek. Para piyasası fonları dışındaki fonlarda, dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı dikkate alınacak. Karşılama oranı en yüksek fonlardan başlanarak ödeme yapılması öngörülüyor. Aynı veya birbirine yakın karşılama oranına sahip fonlarda ise mevcut nakitle ara ödemesi karşılanabilecek yatırımcı sayısı dikkate alınacak. Ayrıca, fon bazında daha fazla yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak alternatif yöntemler de uygulanabilecek. SPK düzenlemesine göre, ara ödemeler yatırım fonu katılma payları iade alınmadan gerçekleştirilecek. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak. Yatırımcılara yapılan ara ödemeler, nihai tasfiye kapsamında hak kazanılacak toplam tutardan düşülecek.

Özetle, ara ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. Ara ödemede tavan 1 milyon TL olacak. Para yetmezse herkese payına göre bölüşüm olacak. Kanuna aykırı iş yapanlar hiç para alamayacak.

SPK'nın açıklamasının ardından mağdurlardan gelen tepkilere bakılırsa kimse memnun değil...

Belli ki, önümüzdeki dönemde SPK'ya peş peşe davalar açılacak.

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BU PARALAR YURTDIŞINA NASIL ÇIKTI?

Öyle ya...

Günlerdir yazılıp çiziliyor: "O foncu parayı şöyle kaçırdı, bu foncu yurtdışına şu kadar para çıkardı" diye... Peki bu paralar Türkiye'den nasıl çıktı?

Valizle çıksa bile sınır var. Yolcu beraberinde nakit olarak yurtdışına ancak 10 bin euro çıkarabilirsiniz. Üzerindeki tutarlar için gümrük beyanı vermeniz gerekir

Haa, para çantayla çıkmamışsa...

O zaman da yurtiçi ya da yurtdışındaki banka hesaplarına döviz olarak gerçekleştirilen tüm para transferleri SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) sistemi devreye girer. Bildiğim kadarıyla yurtdışına yapılan SWIFT işlemlerinde tek bir üst para gönderme limiti yok. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) düzenlemelerine göre, 50 bin dolar (veya muadili döviz) ve üzerindeki transferlerde belge ibrazı ve işlem nedeninin bildirilmesi zorunlu. Acaba milyon dolar para transferlerinde bu mekanizma çalışmamış mı? Merkez Bankası bu paralar yurtdışına giderken belge ibrazı istedi mi? İstediyse bu belgelerden tatmin mi oldu?