Fon krizi patladığından bu yana hemen her gece Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bir bülteni önümüze düşüyor. 17 Eylül'den bu yana 19 tane bülten gelmiş. Hepsinde manipülasyonların yapıldığı, fiyatı şişirilip fonlara sokulan hisselerle ilgili suç duyuruları var.

Beyler biraz geç kalmadınız mı!

Atı alan Üsküdar'ı geçmiş, 455 bin kişi mağdur olmuş, yeni mi aklınıza geldi, bu kağıtları incelemek!

Vallahi kimse lafı eğip bükmesin, karşı mahalleye yazılar yazdırıp kendini aklamaya kalkmasın, suçunu bastırıp başkalarına çamur atmasın.

Her şey kabak gibi ortada...

Şöyle bir hafızanızı geriye sarayım.

Hatırlayın, 2025'ten itibaren Borsa İstanbul kendi yetkisi sınırları içinde fonların hakim olduğu paylarda 164 tedbir aldı. Bu hisselerde yüksek volatilite olduğunu görüp kimine açığa satış yasağı uyguladı, kimine kredili işlem yasağı getirdi, kimine brüt takas işlemi yaptı. Hangi hisseler mi? Bugün kamuoyunda konuşulan Gündoğdu'dan Destek Faktoring'e, Manas'tan Özata'ya kadar hemen hepsi var. Borsa İstanbul, kendi tedbirlerinin dışında SPK'ya 28 uyarı e-postası gönderdi, 32 bilgi notu iletti. O dönemde uyarıların yapıldığı hisselerde manipülasyon incelemesi yapılıp, cezalar verilseydi, bugün bu krizi yaşar mıydık!

Peki ya sonra ne oldu?

4 Kasım 2025'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde kürsüye çıkıp "Serbest fonlarda manipülasyon yapılıyor, tedbir alacağız" dedi. 2 Aralık'ta Finansal İstikrar Komitesi toplanıp serbest fonlar konusunda ilgili paydaşlardan bilgiler aldı. Şubat 2026'da SPK serbest fonlarla ilgili rehber hazırlayıp, sektörün görüşüne açtı.

Sonra yine herkes kulağının üstüne yattı!

Bu sefer marttan itibaren MSCI'nin (Morgan Stanley Capital International) Türkiye'yle ilgili uyarıları başladı. 12 Mayıs'ta hisse ismi vererek (Kiler Holding) SPK'ya "fiili dolaşım oranını yanlış hesaplıyorsunuz" dedi.

Aradan bir ay daha geçti. SPK'dan ses gelmedi. MSCI 18 Haziran'da bir daha SPK'ya şeffaflık kriterlerini hatırlattı. 23 Haziran'da bir uyarı daha yapıldı. MSCI, fiili dolaşım oranı, koordineli işlemler ve manipülasyonlar konusunda caydırıcılık adımları atılmasını istedi. Hatta bu sefer SPK'ya kasıma kadar süre verdi, endeksten atacağını söyleyince, yavaş yavaş SPK'da kıpırdanmalar başladı. Birkaç düzenleme yaptı. Aradan bir ay geçtikten sonra da (28 Ağustos'ta) fon rehberini yayınladı.

Düşünün, olayın boyutu Kasım 2025'te fark edilmişti. Şubat 2026'da taslak rehber vardı. Fakat ne hikmetse 8 ay beklendi!

Eğer şubatta taslak rehber görüşe açıldığında SPK düğmeye bassaydı, güçlü bir irade gösterebilseydi, bugün ne bu kadar mağdur olurdu ne de fatura bu kadar kabarırdı! Hatta fonların kendilerine çeki düzen vermeleri için zaman da yaratılmış olurdu.

O dönemde fonların büyüklüğü 10 milyar TL dahi değildi.

Maalesef, geç kalınmışlığın bedeli vatandaşın sırtına bırakıldı.

Ya bundan sonra...

Şimdi bir an önce fon mağdurlarının parasının ödenmesi, MSCI'ın kriterlere tam uyum için verdiği 9 aylık sürede düzenlemelerin yapılması, sermaye piyasalarında kaybolan güvenin yeniden sağlanması gerekiyor. Yeniden bir geç kalınmışlığın faturası bu sefer daha ağır olur!