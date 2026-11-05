Cannes’a Türk imzası

Dünyanın en büyük gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC’e Turkish Brands çatısı altında katılan Türk firmaları, uluslararası katılımcıların ilgi odağı oldu. Dünyada yaşanan jeopolitik ve ekonomik sıkıntılara rağmen büyüme mesajı veren markalar, “Yatırımlarımız sürecek” dedi

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı bu yıl 31'inci kez kapılarını açtı. Palais des Festivals'de gerçekleşen fuara dünyanın dört bir yanından 4.000'den fazla iş profesyoneli, 1.800 perakendeci, restoran zinciri ve eğlence operatörü katıldı. Fuarda, İHKİB önderliğinde oluşturulan Turkish Brands çatısı altında aralarında İpekyol, Damat Tween, Kiğılı'nın olduğu Türk markaları uluslararası yatırımcılarla buluştu.

10 YENİ MAĞAZA AÇACAK

İpekyol Group Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, MAPIC Fuarı'nın geçmiş yıllara göre küçüldüğünü, dünyanın normalleşmesiyle eski günlere dönüleceğini belirterek, "Bu fuarın şöyle bir özelliği var. Bir yılda yapabileceğimiz iş bağlantılarını bir, iki günde yapabiliyoruz" dedi. Bu yıl yurtdışında 10 yeni mağaza açmayı planladıklarını anlatan Ayaydın, "3-4 mağaza da yenileyeceğiz. Türkiye'de ise 12 mağaza açacağız çünkü yeni AVM yatırımı yok. Kiralanabilir yer bulmak zor, hem kiralar artıyor hem de yer bulunmuyor. Büyük şehirlerde işler iyi gitmiyor. Özellikle İstanbul'da turist olmadığı için satışlar az" dedi.

KÖRFEZ'DE BÜYÜYECEĞİZ

Körfez bölgesinin büyüme gündemlerinde önemli bir yer tuttuğunu anlatan Ayaydın, "Körfez Bölgesi İran-İsrail savaşından çok etkilendi. Hala bölgedeki mağazalarımızda satışlar geçen senenin yüzde 40 altında. Suudi Arabistan iyi gidiyordu, orası da bir aydır kötüleşti. Ama biz yine de Körfez'deki yatırımlarımızdan memnunuz. Yaza kadar da bölgenin normala dönmesini bekliyoruz" mesajı verdi. Ayaydın, Avrupa'da ise fiziksel mağazacılıkla birlikte dijital kanalların sunduğu fırsatları değerlendirdiklerini söyledi.

BAYRAĞI DALGALANDIRACAK

Türk hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından olan Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, MAPIC fuarından markanın perçinlenmesine katkı sağladığını, yeni AVM yatırımcılarıyla görüştüklerini belirterek, "Her sene bir kazanım elde ediyoruz. Bu yıl da bir ya da iki kazanım elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi. Fuara Türk perakendesinin amiral gemisi olan üç-dört firmanın her yıl katıldığını anlatan Suerdem, şöyle konuştu: "Burası vizyon işi. Türk perakende markaları her yıl MAPIC'te bayrağımızı stantlara dikiyor. Sıkıntılar yaşansa da biz mücadele etmeye, kardelenlik yapmaya devam edeceğiz."

LİBYA VE FAS

Uzun vadeli fırsat gördükleri her coğrafyada Kiğılı'yı tüketicilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Suerdem, "Kuzey Afrika, Balkanlar ve Ortadoğu'da işleri büyüteceğiz. Cezayir, Fas ve Libya pazarı önemli. Libya ve Fas'ta franchising mağazalar açacağız" değerlendirmesini yaptı.

50'DEN FAZLA KONFERANS

MAPIC 2026'da değişen tüketici alışkanlıkları, sürdürülebilir iş modelleri ve perakende alanlarının dijital dönüşümü ele alındı. Fuar süresince perakende, gıda, eğlence ve teknolojiyi harmanlayan 50'den fazla konferans ve uzman oturumu düzenlendi. Perakende parkları zirvesi ve Cushman & Wakefield iş birliğiyle gerçekleştirilen cadde mağazacılığı girişimleri bu yılın ana odak noktası oldu.



KÖRFEZ VE GÜNEY KORE RADARINDA

ORKA Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu, "Fuar, Damat Tween, D'S damat ve ADV markalarımızın uluslararası pazarlardaki genişleme stratejilerine doğrudan ivme kazandırıyor. Yurtdışında 220 mağazamız var. Bunun büyük bölümü franschising. Burada hem yeni AVM yatırımcılarıyla hem de mağazaların olduğu bölgelerdeki yatırımcılarla görüşüyoruz.

Suudi Arabistan ve Katar'da yatırımcılarla görüştük. Polonya operasyonlarımızı kurguladık. Fuar bizim için iyi geçiyor" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 mağazaları olduğunu, sekiz ve dokuzuncuyu da açmak için görüşmeler yaptıklarını anlatan Orakçıoğlu, "Bölgeyi savaş etkiledi ama biz kısa sürede işlerin normale döneceğimi düşünüyoruz. Her kriz bir fırsat doğuruyor. Özbekistan'da büyümeyi planlıyoruz. Kazakistan'da yeni yapılanmamız var. Polonya ve Romanya'da da büyüyeceğiz. Güney Kore de hedef pazarlarımızdan biri. Orada da fırsatlara bakıyoruz" diye konuştu.

KG BAŞINA 50 DOLAR

Türkiye'de yeni fabrika yatırımı yaptıklarını da anlatan Orakçıoğlu, "Kilogram başına ihracatımız 45-50 dolara çıktı. Teknoloji altyapısı ve insan kaynağı yatırımıyla katma değerli üretim yapıyoruz. Yeni markamız ADV. Bu markamızı da Türkiye'de büyüteceğiz" dedi.

SABAH'TAN ÖZEL GAZETE

SABAH, Fransa'da düzenlenen MAPIC Fuarı için özel gazete hazırladı. Fuara katılan Türk perakendeciler, Turkish Brands standı önünde özel gazeteyle fotoğraf çektirirken, Turkuvaz Medya'ya da perakende sektörüne desteğinden dolayı teşekkür etti.