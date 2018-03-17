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YAVUZ DONAT
17 Mart 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Ecevit Çorbası

Bir klasiği... "Kara çorba." Tescilli... Yörede yetişen bir bitkinin meyvelerinden yapılıyor.
"Ecevit çorbası." O da yine Kastamonu klasiği... "Ecevit" Kastamonu'da bir bölgenin adı.
İki çorbanın da tadına baktık... Birer kaşık...
"Enfes."

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