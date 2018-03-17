Bir Kastamonu klasiği... "Kara çorba." Tescilli... Yörede yetişen bir bitkinin meyvelerinden yapılıyor.

"Ecevit çorbası." O da yine Kastamonu klasiği... "Ecevit" Kastamonu'da bir bölgenin adı.

İki çorbanın da tadına baktık... Birer kaşık...

"Enfes."