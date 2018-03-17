Bir Kastamonu klasiği... "Kara çorba." Tescilli... Yörede yetişen bir bitkinin meyvelerinden yapılıyor. "Ecevit çorbası." O da yine Kastamonu klasiği... "Ecevit" Kastamonu'da bir bölgenin adı. İki çorbanın da tadına baktık... Birer kaşık... "Enfes."
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