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YAVUZ DONAT
17 Mart 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Ortak Akıl... Ortak Ses

... "Kastamonu Dernekler Federasyonu" Başkanı.
"Çevreyi" onunla gezdik.
Her yerde bayrak asılıydı...
"Mehmetçiğe destek" yazıları vardı.
Hasan Şen dedi ki:
Terörle mücadeleye... Zeytin Dalı'na... Mehmetçiğe tam destek.
Afrin'de kimin eli kimin cebinde belli değil.
Kim dost, kim düşman, o da belli değil.
Entrikanın bini bir para... Yedi düvel karşımızda.
Ortak akıl ile her şeyin üstesinden geleceğiz... İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle...
Kenetlendik, daha da kenetleneceğiz.
Hasan Şen'in sözleri, çevremizdeki kalabalığın ortak sesiydi.

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