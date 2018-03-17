Kastamonu... Medeniyet, kültür, tarih ve kahramanlıklar şehri.

"2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti." Dün "Kastamonulular" ile birlikteydik.

Ankara'daki "Kastamonu Tanıtım Günleri'nde." Vali Yaşar Karadeniz, "Kastamonu'nun tek ses, tek yürek" olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş "24 Mart'ta Hatay'a ve Kilis'e gideceğiz...

Bütün Belediye Meclisi üyeleri...

Mehmetçiğe destek vereceğiz" dedi.

Bu sırada cep telefonumuz çaldı...

Arayan, Elâzığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'dı:

-Arkadaşlarla birlikteyiz...

Kilis'teyiz... Devletin yanında, kahraman askerin arkasındayız.

İşte Kastamonu, işte Elazığ... "İşte Türkiye."