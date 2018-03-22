Afrin şehidi Bekir Evren'in ağabeyi Ali Evren'i bir kenara çektik:

- Cepheye... Afrin'e... Savaşmaya gönüllü gider misin?

Ali Evren'in yanıtı... Kelimesi kelimesine:

Zeytin Dalı Harekâtı başlayınca dilekçe verdim... Kardeşim şehit düşmeden önce... "Gönüllü askere gitmek istiyorum" diye.

Göndersinler, bugün Afrin'e giderim... "Hemen... Hiç tereddüt etmeden... Bir dakika bile beklemeden."

Sonra... Boğazlarımıza sanki bir şey tıkandı... Birbirimize sarıldık... Sustuk.

28 yaşında... Üç yıllık uzman çavuş... Bir yıllık evli "Fidanımız... Şehidimiz... Bekir Evren'in ruhuna Fatiha okuduk."