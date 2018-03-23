Bir şehir ki... 255 şehidi var... 122 de gazisi. Bir şehir ki... Vali Ömer FarukCoşkun'un söylemiyle: - Astsubay olmak isteyen... Uzman çavuş olmak isteyen... Afrin'e gönüllü gitmek isteyen... O kadar çok ki.
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