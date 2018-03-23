Bir şehir ki... 255 şehidi var... 122 de gazisi.

Bir şehir ki... Vali Ömer Faruk Coşkun'un söylemiyle:

- Astsubay olmak isteyen... Uzman çavuş olmak isteyen... Afrin'e gönüllü gitmek isteyen... O kadar çok ki.