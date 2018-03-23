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YAVUZ DONAT
23 Mart 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Bu şehir başka şehir

Bir şehir ki... 255 şehidi var... 122 de gazisi.
Bir şehir ki... Vali Ömer Faruk Coşkun'un söylemiyle:
- Astsubay olmak isteyen... Uzman çavuş olmak isteyen... Afrin'e gönüllü gitmek isteyen... O kadar çok ki.

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