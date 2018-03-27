Yaşanmış bir olay... Sene 2000...

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bilim Bakanlığı "Para toplayan holdingler" olayını merak etti... Konunun üstüne gitti.

Bakanlık... "Türkiye Araştırmalar Merkezi'nden (TAM) bir araştırma istedi."

Merkezin başında Faruk Şen dostumuz vardı... Prof. Şen "Olur... Araştıralım" dedi.

Araştırma aylarca sürdü... "Almanya'da ve Türkiye'de."

Ve ortaya "240 sayfalık bir rapor" çıktı... Prof. Şen, Raporu "Eyalet Bilim Bakanlığı'na" verdi... Bakanlık da "Federal hükümete" iletti.

Rapordan... "Almanya'da para toplayan 54 Türk holdingi var."

Tabii bunların "Naylon holding" oldukları da raporda yer alıyordu.

Rapordan... "Holdingler Almanya'da 30 büro açmışlar."

Bürolar hangi illerde?... "Raporda onlar da var."

Döviz bazında "Yüzde 30 faiz." Hatta daha fazlası... Yatıran yatırana.