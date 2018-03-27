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YAVUZ DONAT
27 Mart 2018, Salı YAVUZ DONAT

Kuş olan milyonlar

Seneler önceydi... 1990'lı yıllar... Bazı "Sözde" holdingler dışa açıldılar.
Avrupa'ya... Özellikle de Almanya'ya.
Holdinglerin (!) temsilcileri, Hamburg senin Viyana benim... Paris senin Berlin benim... Şehir şehir dolaştılar.
"Türkiye'de holding kurduk" dediler.
Avrupa'da bin bir güçlükle para kazanan insanların "Tasarruflarını" istediler.
Karşılığında "Yüksek faiz... Kâr payı" vaat ettiler.
"Döviz bazında... Yılda" yüzde 30 kâr... Hatta yüzde 35... Yüzde 40'a kadar çıkan bile oldu.
Böyle bir şeye kim inanır?
Maalesef... Acı ama gerçek... "Binlerce insanımız" inandı.
Sonuç... Paracıklar "Kuş oldu uçtu... Gitti gider."

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