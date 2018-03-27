Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Çiftlik Bank
YAVUZ DONAT
27 Mart 2018, Salı YAVUZ DONAT

Çiftlik Bank

Meşhur sözdür... "Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur... Ama ikinci defa aldanırsanız bilin ki suç sizindir."
Dün:
Banker Kastelli... Bako... Banker Yalçın... Banker Kral... Banker Selban... Banker Bahar... Banker Kervan... Banker Nihat... Say say bitmiyor.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere "8 ilde 272 banker."
Bugün:
Çiftlik Bank... Ve daha pek çok "Çiftlik." Yine say say bitmiyor.
Ey (Yalancıya, üçkâğıtçıya, dolandırıcıya parasını kaptıran) halkım!...
Bu derin uykudan ne zaman uyanacaksın?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN