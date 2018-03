Meşhur sözdür... "Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur... Ama ikinci defa aldanırsanız bilin ki suç sizindir."

Dün:

Banker Kastelli... Banker Bako... Banker Yalçın... Banker Kral... Banker Selban... Banker Bahar... Banker Kervan... Banker Nihat... Say say bitmiyor.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere "8 ilde 272 banker."

Bugün:

Çiftlik Bank... Ve daha pek çok "Çiftlik." Yine say say bitmiyor.

Ey (Yalancıya, üçkâğıtçıya, dolandırıcıya parasını kaptıran) halkım!...

Bu derin uykudan ne zaman uyanacaksın?