Cumhuriyet Caddesi... Dolap Pazarı...

Memika Caddesi... Odun Pazarı...

Murtaza Caddesi...

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile dolaşıyoruz.

Gören geliyor.

"Kalabalığa" soruyoruz:

- Haliniz nicedir?

Yanıtlar... Peş peşe...

Çaylak Mahallesi Muhtarı Habip Ezer:

- Allah askeri vatana, millete, ailesine bağışlasın.

Acar Köyü eski muhtarı Süleyman Maaşoğlu:

- Afrin harekâtı çok güzel oldu.

Esnaftan... Abdullah Akkurt:

- Kurban olayım Mehmetçiğe.

Emekli... Ali Aslan:

- Zeytin Dalı... Geç bile kalındı...

Şimdi her şey çok güzel.

Suriyeli... Sığınmacı... İnşaat işçisi...

Muhammet Arif:

- Abi... Asker... Türkiye... Allah...

Şükran... Afrin... Türk devleti... Âmin.