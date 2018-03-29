Cumhuriyet Caddesi... Dolap Pazarı...
Memika Caddesi... Odun Pazarı...
Murtaza Caddesi...
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile dolaşıyoruz.
Gören geliyor.
"Kalabalığa" soruyoruz:
- Haliniz nicedir?
Yanıtlar... Peş peşe...
Çaylak Mahallesi Muhtarı Habip Ezer:
- Allah askeri vatana, millete, ailesine bağışlasın.
Acar Köyü eski muhtarı Süleyman Maaşoğlu:
- Afrin harekâtı çok güzel oldu.
Esnaftan... Abdullah Akkurt:
- Kurban olayım Mehmetçiğe.
Emekli... Ali Aslan:
- Zeytin Dalı... Geç bile kalındı...
Şimdi her şey çok güzel.
Suriyeli... Sığınmacı... İnşaat işçisi...
Muhammet Arif:
- Abi... Asker... Türkiye... Allah...
Şükran... Afrin... Türk devleti... Âmin.