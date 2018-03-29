Öğle zamanı... Dükkânda (Reyhanlı Erkek Kuaförü) dört arkadaş "Kilis tavası" yiyorlar.
Ahmet Körpeoğlu... Künefeci.
Yakup Özüpek... Sıhhi tesisatçı.
Mustafa Yalçın... Künefeci.
Selahattin Reyhanlı... Berber.
- Afiyet olsun... Haliniz nicedir?
İlk yanıt Ahmet Körpeoğlu'ndan:
- Allah Mehmetçiğe güç kuvvet versin.
Yakup Özüpek:
- Zeytin Dalı Harekâtı'nı destekliyoruz... Allah yüce devletime zeval vermesin.
Mustafa Yalçın:
- Aynen.
Selahattin Reyhanlı:
- Allah bize bu günleri de gösterdi... Şükürler olsun.