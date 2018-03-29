Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Yemek sohbeti
YAVUZ DONAT
29 Mart 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Yemek sohbeti

Öğle zamanı... Dükkânda (Reyhanlı Erkek Kuaförü) dört arkadaş "Kilis tavası" yiyorlar.
Ahmet Körpeoğlu... Künefeci.
Yakup Özüpek... Sıhhi tesisatçı.
... Künefeci.
Selahattin Reyhanlı... Berber.
- Afiyet olsun... Haliniz nicedir?
İlk yanıt Ahmet Körpeoğlu'ndan:
- Allah Mehmetçiğe güç kuvvet versin.
Yakup Özüpek:
- Zeytin Dalı Harekâtı'nı destekliyoruz... Allah yüce devletime zeval vermesin.
Mustafa Yalçın:
- Aynen.
Selahattin Reyhanlı:
- Allah bize bu günleri de gösterdi... Şükürler olsun.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN