Öğle zamanı... Dükkânda (Reyhanlı Erkek Kuaförü) dört arkadaş "Kilis tavası" yiyorlar.

Ahmet Körpeoğlu... Künefeci.

Yakup Özüpek... Sıhhi tesisatçı.

Mustafa Yalçın... Künefeci.

Selahattin Reyhanlı... Berber.

- Afiyet olsun... Haliniz nicedir?

İlk yanıt Ahmet Körpeoğlu'ndan:

- Allah Mehmetçiğe güç kuvvet versin.

Yakup Özüpek:

- Zeytin Dalı Harekâtı'nı destekliyoruz... Allah yüce devletime zeval vermesin.

Mustafa Yalçın:

- Aynen.

Selahattin Reyhanlı:

- Allah bize bu günleri de gösterdi... Şükürler olsun.