Çok değerli, cesur yürekli askerlerimiz, Ben Manisa/Köprübaşı... Gazi Ortaokulu 6/B sınıfından 145 numaralı öğrenciyim.

Öncelikle çok cesursunuz.

Ben okulu bırakacaktım... Ama sizin cesaretinizi duyunca vazgeçtim.

Ve polis olmaya karar verdim.

Sizlere çoraplar, eldivenler, atkılar, bereler göndermek isterdim.

Ama babam olmadığı için eve annem bakıyor... O da zar zor.

Sizler için tarlada çalışabilirim.

Elimden geldiğince yardım edeceğim.

Allahım önce sizleri korusun, en son da beni.

Sizler olmasaydınız belki de şimdi ölmüştük.

Herkes sizlere dua ediyor.

İnşallah sağ salim dönersiniz.

Şehitlerimiz olabilir ama onlar benim kalbimde ölmedi.

Şehitler ölmez vatan bölünmez.

Allahım sizleri korusun.

Şeyma Adıyaman