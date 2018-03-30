Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler Afrin’e mektup yazdı... Her askere bir mektup. 1.083 rakımlı tepede nöbet tutan Mehmetçiğin kısmetine... “Şeyma’nın mektubu” düştü

Afrin'e kuş uçuşu 12 kilometrede bir tepe... Ama ne tepe?.. Zorlu mu zorlu bir tepe.

Adı... "1.083 rakımlı tepe." Teröristin "Türkiye'ye...

Amanos Dağları'na" geçiş güzergâhı.

Mehmetçik... 1 Mart'ta bu tepeyi ele geçirdi.

İzmir-Bornova... Jandarma Tugayı'ndan... 3'ü astsubay 9 şehit.

23 de gazi.

1.083 rakımlı tepenin alınması, Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırılma noktası.

Tepeye Türk bayrağı dikildi.

Tepenin adı değişti... "Şehitler Tepesi." Terörist panikledi... Kaçtı.

Mehmetçik kovaladı... Afrin'e kadar.

Afrin'e girilince... "Tepeye" yeni bir isim... Son isim verildi:

"Şehitler Ölmez Tepesi."