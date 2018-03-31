KİLİS

Semir Ali... Bilal Ceben... Omar Casim... Devlet Hastanesi'nde yatıyorlar.

Hastanede... Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 17 yaralı var... 4'ü yoğun bakımda.

Doktorlarımız... Onlara "Kendi evlatları gibi... Kardeşleri gibi" bakıyorlar.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Başhekim Muhsin Güvelioğlu, Başhekim Yardımcısı Nigar Tepe Karakış ile birlikte "ÖSO gazilerini" ziyaret ettik.

"Afrin" diyorlar... "Zafer" diyorlar...

"Türkiye" diyorlar... "Mehmetçik" diyorlar.

Yaralılar... Ama... "Hallerinden" hiç şikâyet etmiyorlar.