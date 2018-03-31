Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Geçmiş olsun
YAVUZ DONAT
31 Mart 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Geçmiş olsun

KİLİS
Semir Ali... Bilal Ceben... Omar Casim... Devlet Hastanesi'nde yatıyorlar.
Hastanede... Özgür Suriye Ordusu'na () mensup 17 yaralı var... 4'ü yoğun bakımda.
Doktorlarımız... Onlara "Kendi evlatları gibi... Kardeşleri gibi" bakıyorlar.
Belediye Başkanı Hasan Kara, Başhekim Muhsin Güvelioğlu, Başhekim Yardımcısı Nigar Tepe Karakış ile birlikte "ÖSO gazilerini" ziyaret ettik.
"Afrin" diyorlar... "Zafer" diyorlar...
"Türkiye" diyorlar... "Mehmetçik" diyorlar.
Yaralılar... Ama... "Hallerinden" hiç şikâyet etmiyorlar.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN