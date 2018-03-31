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YAVUZ DONAT
31 Mart 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Teşekkürler Hülya Çavuşoğlu

Kadınlar... "Ay yıldızlı broş" yapıyorlar.
Daha neler yapmıyorlar ki?.. "El işlemesi, göz nuru" sehpa örtüsü...
Yazma... Oyuncak bebek... Aklınıza ne gelirse... Kadınların hoşuna gidecek her şey.
Kilisli kadınların yaptıklarını "Dışişleri Bakanlığı mensuplarının eşleri" alıyorlar... "Dernek" olarak.
Bunları... Yurt içindeki ve dışındaki "Kermeslerde" satıyorlar.
Toplanan para... Kilis'in ihtiyaç sahiplerine... Ve Afrin'de savaşan yiğit Mehmetçiğe.
"Bu işi" organize ediyor... Dışişleri Bakanı 'nun eşi.
Teşekkürler Hülya Hanım... "Kilisli kadınlar sizinle gurur duyuyor."

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