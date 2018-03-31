Kadınlar... "Ay yıldızlı broş" yapıyorlar.

Daha neler yapmıyorlar ki?.. "El işlemesi, göz nuru" sehpa örtüsü...

Yazma... Oyuncak bebek... Aklınıza ne gelirse... Kadınların hoşuna gidecek her şey.

Kilisli kadınların yaptıklarını "Dışişleri Bakanlığı mensuplarının eşleri" alıyorlar... "Dernek" olarak.

Bunları... Yurt içindeki ve dışındaki "Kermeslerde" satıyorlar.

Toplanan para... Kilis'in ihtiyaç sahiplerine... Ve Afrin'de savaşan yiğit Mehmetçiğe.

"Bu işi" Hülya Hanım organize ediyor... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi.

Teşekkürler Hülya Hanım... "Kilisli kadınlar sizinle gurur duyuyor."