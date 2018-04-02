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YAVUZ DONAT
02 Nisan 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Sistem

Çarşı pazar dolaştık... "Sistem" şöyle işliyor:
Belediye Başkanı... Belediye Meclis Üyeleri... Hayırseverler...
"Dükkân dükkân geziyorlar."
Biri "10 gömlek" alıyor... Diğeri "100 çorap." Öteki "75 bardak".
Beriki "20 çift ayakkabı."
Bunlar Kilis Belediyesi'nin "Şefkat lerine" veriliyor.
Gülsen Kara... Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi... "Şefkat timleri komutanı."
Şefkat timleri, kendilerine teslim edilen malzemeleri, kapı kapı dolaşarak "Garibana... Dula...
Yetime... Suriyeli'ye" dağıtıyorlar.
Ne sistem ama.
Bravo.

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