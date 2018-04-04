Tarih 6 Mart 1922. Mustafa Kemal Paşa, Meclis'te "Bir Osmanlı tabiri var" diyor: - Kale içinden yıkılır. Ve... Konuşmasına devam ediyor: - Düşmanlarımız da biziiçimizden yıkmaya çalışıyorlar. Bugün... Fotokopi gibi... "Aynısı" olmuyor mu?
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