Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Kale içinden yıkılır
YAVUZ DONAT
04 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Kale içinden yıkılır

Tarih 6 Mart 1922.
, Meclis'te "Bir Osmanlı tabiri var" diyor:
- Kale içinden yıkılır.
Ve... Konuşmasına devam ediyor:
- Düşmanlarımız da bizi içimizden yıkmaya çalışıyorlar.
Bugün... Fotokopi gibi... "Aynısı" olmuyor mu?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN