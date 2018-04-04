Tarih 6 Mart 1922.

Mustafa Kemal Paşa, Meclis'te "Bir Osmanlı tabiri var" diyor:

- Kale içinden yıkılır.

Ve... Konuşmasına devam ediyor:

- Düşmanlarımız da bizi içimizden yıkmaya çalışıyorlar.

Bugün... Fotokopi gibi... "Aynısı" olmuyor mu?