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YAVUZ DONAT
04 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

“Vallahi arkadaşlar”

Avrupa... Savaştan kaçan insanlara... "Kapısını kapatıyor."
Fakat... "Teröristi kucaklıyor."
"Teröristleri" Elysee Sarayı'nda ağırlıyor.
Türkiye ise...
Yüzbinlerce sığınmacıya "Misafir muamelesi" yapıyor.
Türkiyem... "Dün" de böyleydi, "Bugün" de böyle.
Dilerseniz... Yine "Meclis tutanaklarına" bir göz atalım.
Tarih 3 Kasım 1922.
Mersin Milletvekili İsmail Safa Bey konuşuyor:
Efendiler; biz Avrupa kadar zengin değiliz.
Biz fakiriz.
Avrupa kadar vesaitimiz yoktur.
Fakat arkadaşlar, Avrupa'da yaşayan milletlerden daha yüksek fazilet sahibiyiz.
Kalplerimiz, Avrupa'daki milletlerden daha ziyade insanlık hissiyle çarpmaktadır.
Vallahi arkadaşlar, Avrupa milletlerinden daha fazla olarak, insani gayeler arkasında, mukaddes gayeler arkasında koşmayı bilen kimseleriz.

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