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YAVUZ DONAT
10 Nisan 2018, Salı YAVUZ DONAT

Bir 15 Temmuz kahramanı

Adı Mahmut Eren... 15 Temmuz gecesi can verenlerden.
Hayır... O bir şehit değil.
Fakat... Türkiye'nin onu tanıması gerekir.
Bu yazı... 'i tanıtma yazısı... Rahmetle analım... Ve hikâyemize başlayalım.
Mahmut Eren kilolu... Sağlık sorunları var... Koşmaması lazım.
Heyecanlanmak ona yasak... Tansiyonu problemli.
15 Temmuz gecesi... Jetler havalanınca... Tanklar sokağa çıkınca... Mahmut Eren giyinmiş... Evden çıkmış.
Koşa koşa... Doğruca meydana... Başlamış darbecilere karşı slogan atmaya.
Ama... Yorgun kalbi... Yükselen tansiyonu... Şekeri... Onu teslim alıvermiş.
Meydandaki kalabalık hemen onu kucaklamış... Ama ne fayda... Mahmut Eren demokrasi nöbeti tutanların kucağında can vermiş.
Son sözleri... Kahrolsun darbe... Yaşasın demokrasi.
Mekânın cennet olsun Mahmut Eren... Balıkesirliler seni kalplerinde yaşatıyorlar.

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