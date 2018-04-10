İkisi de orgeneraldi... Akın Öztürk... Âdem Huduti.

İkisi de daha önce Balıkesir'de görev yapmıştı.

Şimdi... İkisi de tutuklu yargılanıyor.

Şunu söylemek istiyoruz... Darbeciler, Balıkesir'de hayli "Örgütlü ve güçlü" imişler.