İkisi de orgeneraldi... Akın Öztürk... Âdem Huduti. İkisi de daha önce Balıkesir'de görev yapmıştı. Şimdi... İkisi de tutuklu yargılanıyor. Şunu söylemek istiyoruz... Darbeciler, Balıkesir'de hayli "Örgütlü ve güçlü" imişler.
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