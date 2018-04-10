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YAVUZ DONAT
10 Nisan 2018, Salı YAVUZ DONAT

Bir ayrıntı

İkisi de di... Akın Öztürk... Âdem Huduti.
İkisi de daha önce Balıkesir'de görev yapmıştı.
Şimdi... İkisi de tutuklu yargılanıyor.
Şunu söylemek istiyoruz... Darbeciler, Balıkesir'de hayli "Örgütlü ve güçlü" imişler.

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