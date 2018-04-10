Akşam yemeğinden sonra... Serinlikte... SABAH Gazetesi ekibi olarak "15 Temmuz Şehitleri ve Ömer Halisdemir Anıtı'na" gittik.

Eşi, benzeri olmayan bir anıt.

1.500 metrekare yeşil alan... "Tertemiz."

15 bayrak dalgalanıyor... "15 Temmuz'u simgeliyor."

Bir de büyük bayrak... En tepede... Böylece 16 bayrak oluyor... "Dünden bugüne 16 Türk devleti."

Koca bir ay yıldız... Yıldızın içinde 30 küçük yıldızcık... "Ömer Halisdemir 30 kurşunla şehit edilmişti."

Üç şehit resmi... Biri Ömer Halisdemir... Diğer ikisi Turgut Solak ile Mustafa Serin... 15 Temmuz'da... Ankara-Gölbaşı'nda şehit düşen 2 özel harekâtçı... "İkisi de Balıkesirli."

Akşamın serinliğinde derinden bir ses geliyor... Kur'an-ı Kerim... "24 saat Kur'an okunuyor."

Anıtta... Mehmet Akif'in unutulmaz dizesi yazılı... "Bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor."

İşte Balıkesir!..

Balıkesir 15 Temmuz'u unutmuyor... Unutturmuyor.