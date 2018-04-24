Türk Hava Yolları...

"Gururumuz." Her gün... "3 uçuş" var.

Çin'in 3 ayrı şehri ile İstanbul arasında.

Uçaklar "Dolu." 3 değil 6 sefer olsa "Yine dolacak." THY "Tırmanışını" sürdürüyor.

Sevinmemek imkânsız.