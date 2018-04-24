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YAVUZ DONAT
24 Nisan 2018, Salı YAVUZ DONAT

THY... Destan yazıyor

Türk Hava Yolları...
"Gururumuz." Her gün... "3 uçuş" var.
Çin'in 3 ayrı şehri ile arasında.
Uçaklar "Dolu." 3 değil 6 sefer olsa "Yine dolacak." "Tırmanışını" sürdürüyor.
Sevinmemek imkânsız.

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