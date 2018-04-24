Türk Hava Yolları... "Gururumuz." Her gün... "3 uçuş" var. Çin'in 3 ayrı şehri ile İstanbul arasında. Uçaklar "Dolu." 3 değil 6 sefer olsa "Yine dolacak." THY "Tırmanışını" sürdürüyor. Sevinmemek imkânsız.
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