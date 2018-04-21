Türk demokrasisi, seçim bürokrasisi "Erken seçim" konusunda, yeterli "Bilgiye, birikime" sahiptir.

Hatta "Kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmış" seçime bile.

Örnek ister misiniz?

12 Eylül 1980 darbesinden sonra, eski siyasetçilere "Yasak getirilmişti." Süleyman Demirel'e, Bülent Ecevit'e, Necmettin Erbakan'a, Alparslan Türkeş'e... Diğerlerine.

6 Eylül 1987'de referanduma gidildi... "Yasaklar kalksın mı, kalkmasın mı?"

Referandum akşamı... Oylar sayılmaya başlanacağı sırada... Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal sürpriz bir konuşma yaptı: "Haydi erken seçime."

Özal... Erken seçimin tarihini de açıkladı: "29 Kasım 1987."

Yani... 84 gün içinde seçim... O dönemde, bu seçime, şu isim takıldı: "Baskın seçim."

* Referandumda "Yasaklar kalktı." 84 gün sonra da seçim yapıldı.

Sandıktan... İkinci kez "Tek başına ANAP iktidarı" çıktı.

Şunu vurgulamak istiyoruz;

31 yıl önce "84 günde" erken seçimi başaran Türkiye, bugün 64 günde seçimi çok rahat yapar.

Kimsenin şüphesi olmasın.