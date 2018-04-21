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YAVUZ DONAT
21 Nisan 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Türkiye “hızlı seçime” alışık

Türk demokrasisi, bürokrasisi "Erken seçim" konusunda, yeterli "Bilgiye, birikime" sahiptir.
Hatta "Kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmış" seçime bile.
Örnek ister misiniz?
12 Eylül 1980 darbesinden sonra, eski siyasetçilere "Yasak getirilmişti." 'e, 'e, 'a, 'e... Diğerlerine.
6 Eylül 1987'de a gidildi... "Yasaklar kalksın mı, kalkmasın mı?"
Referandum akşamı... Oylar sayılmaya başlanacağı sırada... Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan sürpriz bir konuşma yaptı: "Haydi erken seçime."
Özal... in tarihini de açıkladı: "29 Kasım 1987."
Yani... 84 gün içinde seçim... O dönemde, bu seçime, şu isim takıldı: "Baskın seçim."
* Referandumda "Yasaklar kalktı." 84 gün sonra da seçim yapıldı.
Sandıktan... İkinci kez "Tek başına ANAP iktidarı" çıktı.
Şunu vurgulamak istiyoruz;
31 yıl önce "84 günde" erken seçimi başaran , bugün 64 günde seçimi çok rahat yapar.
Kimsenin şüphesi olmasın.

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