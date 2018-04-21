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YAVUZ DONAT
21 Nisan 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Sıcak sorular

Bazı bakanların "Belediye başkanlığına aday gösterileceği" konuşuluyor.
Bunlar... Hangi bakanlar?
başkan adayı olurlarsa... Bakanlıktan ayrılacaklar mı?
Yerlerine "Kimler" bakan yapılacak?
Siyasi kulislerde o kadar çok "Sıcak soru" var ki.

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