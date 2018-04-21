Bazı bakanların "Belediye başkanlığına aday gösterileceği" konuşuluyor.

Bunlar... Hangi bakanlar?

Belediye başkan adayı olurlarsa... Bakanlıktan ayrılacaklar mı?

Yerlerine "Kimler" bakan yapılacak?

Siyasi kulislerde o kadar çok "Sıcak soru" var ki.