Bazı bakanların "Belediye başkanlığına aday gösterileceği" konuşuluyor. Bunlar... Hangi bakanlar? Belediye başkan adayı olurlarsa... Bakanlıktan ayrılacaklar mı? Yerlerine "Kimler" bakan yapılacak? Siyasi kulislerde o kadar çok "Sıcak soru" var ki.
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