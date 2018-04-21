Futbol sözlüğüyle konuşacak olursak; Devlet Bahçeli "Asist yaptı." Recep Tayyip Erdoğan da "Kafayı çaktı." Tam bir "Ters köşe" olayı.

Ters köşeye yatan çok mu çok.

Aralarında kimler yok ki...

Saymaya kalksak yerimiz yetmez.