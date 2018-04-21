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YAVUZ DONAT
21 Nisan 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Ters köşe

sözlüğüyle konuşacak olursak; "Asist yaptı." da "Kafayı çaktı." Tam bir "Ters köşe" olayı.
köşeye yatan çok mu çok.
Aralarında kimler yok ki...
Saymaya kalksak yerimiz yetmez.

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