Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > “Kanıtlı” yanıt
YAVUZ DONAT
21 Nisan 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

“Kanıtlı” yanıt

Yeri ve zamanı geldi... Anlatalım...
Paylaşalım.
Cumhur ittifakının... Erdoğan- Bahçeli işbirliğinin "Derinliğini... Dayanıklılığını" merak edenleri "Yakın geçmişte" yaşanan bir olayı yazarak aydınlatalım.
Osmaniye'ye gitmişti..."24 Şubat 2018."
Osmaniye'de... 'li Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çiçek verdi... Çiçek "Cumhurbaşkanlığı forsu" şeklindeydi.
Çiçeğin üzerinde bir yazı vardı... Kelimesi kelimesine...
"Osmaniye'ye hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı."
Yazının altındaki imza... "Devlet Bahçeli."
"Meraklılarına... Soranlara" işte yanıt... İşte kanıt.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN