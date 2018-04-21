Yeri ve zamanı geldi... Anlatalım...

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Cumhur ittifakının... Erdoğan- Bahçeli işbirliğinin "Derinliğini... Dayanıklılığını" merak edenleri "Yakın geçmişte" yaşanan bir olayı yazarak aydınlatalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'ye gitmişti..."24 Şubat 2018."

Osmaniye'de... MHP'li Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çiçek verdi... Çiçek "Cumhurbaşkanlığı forsu" şeklindeydi.

Çiçeğin üzerinde bir yazı vardı... Kelimesi kelimesine...

"Osmaniye'ye hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı."

Yazının altındaki imza... "Devlet Bahçeli."

"Meraklılarına... Soranlara" işte yanıt... İşte kanıt.