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YAVUZ DONAT
20 Nisan 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Erken seçim soruları

Durduk yerde... Nereden çıkıverdi bu "Erken seçim" konusu?.. Bir başka ifade ile "Yıldırım seçim... Baskın seçim."
İki gündür herkesin birbirine sorduğu soru bu.
Biz de sorduk... Hem Ak Partililere, hem de 'lilere.
Aldığımız yanıtları özetleyecek olursak;
Ekonomi... "Sorunlar yumağı..."
Dış sorunlar... "Bir ayrı yumak."
İç politika... "Arapsaçı... Karman çorman."
Darbe sonrası yaşananlar... Darbeye karşı çıkanlar... Karşı çıkarmış gibi yapanlar... "At izi, it izi sorunu."
Bu durumda "Taze bir Meclis... Yeni bir yönetim anlayışı" gerekliydi.
Ve... "Hemen seçime" karar verildi.

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