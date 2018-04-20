Siyaset bir maratondur.

Fakat... Seçim öyle değil.

Hele de "Bu seçim... Erken seçim... Erkenin de erkeni" seçim.

3 Bakan (İçişleri... Adalet... Ulaştırma) istifa edecek... "Yerlerine kimler gelecek?"

Aday olmak isteyen bürokrat çok... Bunlar, kimler?.. "Ne zaman" istifalarını verecekler?

Ve örgüt mensubu (İl Başkanı... İlçe Başkanı gibi) olup da, milletvekilliğine "Niyetlenenler." Kimler örgüt yönetiminden ayrılacak?... Yerlerine kimler atanacak?

Yani... Bu seçim "100 metre yarışı gibi bir şey."

Buna "Zamanla yarış" da diyebiliriz.