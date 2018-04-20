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YAVUZ DONAT
20 Nisan 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Zamana karşı yarış

Siyaset bir maratondur.
Fakat... öyle değil.
Hele de "Bu seçim... Erken seçim... Erkenin de erkeni" seçim.
3 Bakan (İçişleri... Adalet... Ulaştırma) istifa edecek... "Yerlerine kimler gelecek?"
Aday olmak isteyen bürokrat çok... Bunlar, kimler?.. "Ne zaman" istifalarını verecekler?
Ve örgüt mensubu (İl Başkanı... İlçe Başkanı gibi) olup da, milletvekilliğine "Niyetlenenler." Kimler örgüt yönetiminden ayrılacak?... Yerlerine kimler atanacak?
Yani... Bu seçim "100 metre yarışı gibi bir şey."
Buna "Zamanla yarış" da diyebiliriz.

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