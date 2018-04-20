Seçimde... Bu Meclis'in "Önemli bölümü" değişecek. Pek çok milletvekili "Meclis'eveda edecek." Fakat... Bunu bilebile... Hepsi de"Erken seçime oy verecek." Siyaset... Siyasetin cilvesi... ErolEvgin'in şarkısı gibi... "İşte öyle birşey."
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