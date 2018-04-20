Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Ne yaman çelişki
YAVUZ DONAT
20 Nisan 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Ne yaman çelişki

Seçimde... Bu Meclis'in "Önemli bölümü" değişecek. Pek çok milletvekili "Meclis'e veda edecek."
Fakat... Bunu bile bile... Hepsi de "Erken seçime oy verecek."
Siyaset... Siyasetin cilvesi... Erol Evgin'in şarkısı gibi... "İşte öyle bir şey."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN