Seçimde... Bu Meclis'in "Önemli bölümü" değişecek. Pek çok milletvekili "Meclis'e veda edecek."

Fakat... Bunu bile bile... Hepsi de "Erken seçime oy verecek."

Siyaset... Siyasetin cilvesi... Erol Evgin'in şarkısı gibi... "İşte öyle bir şey."