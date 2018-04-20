Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Meclis “fazla mesai” yapacak
YAVUZ DONAT
20 Nisan 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Meclis “fazla mesai” yapacak

den önce çıkması gereken yasalar var.
Ya çıkacak ya da çıkacak.
Çıkması şart.
Ama... "Zaman dar... Zaman sıkışık."
Öyleyse ne olacak?
Olacağı şu... Meclis "Giderayak" yoğun çalışacak. Hem de çok yoğun... Gece gündüz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN