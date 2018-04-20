Seçimden önce çıkması gereken yasalar var. Ya çıkacak ya da çıkacak. Çıkması şart. Ama... "Zaman dar... Zamansıkışık." Öyleyse ne olacak? Olacağı şu... Meclis "Giderayak" yoğun çalışacak. Hem de çok yoğun... Gece gündüz.
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