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YAVUZ DONAT
25 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Bakanın “ajandası”

Şanghay'da... Yemekte...
Prof. 'a "Ordu'ya gideceğimizi" söyleyince...
Kültür ve Turizm Bakanı "Çatalı, bıçağı bıraktı." Ordu'yu anlatmaya başladı:
Sosyal gündem de fındık, siyasal gündem de.
Yaylaları teleferikle birbirine bağlamamız gerekiyor... Çalışıyoruz.
Ünye limanı lojistik merkez olacak... Bu konuda mesafe alıyoruz.
Hızlı tren... Önemli... 'dan sonra uzatılması lazım... 'ya... Fatsa'ya... Bolaman'a.
Gördük ki... Numan Hoca'nın "Ordu ajanda" hayli kapsamlı.

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