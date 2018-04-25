Şanghay'da... Yemekte...

Prof. Numan Kurtulmuş'a "Ordu'ya gideceğimizi" söyleyince...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Hoca "Çatalı, bıçağı bıraktı." Ordu'yu anlatmaya başladı:

Sosyal gündem de fındık, siyasal gündem de.

Yaylaları teleferikle birbirine bağlamamız gerekiyor... Çalışıyoruz.

Ünye limanı lojistik merkez olacak... Bu konuda mesafe alıyoruz.

Hızlı tren... Önemli... Samsun'dan sonra uzatılması lazım... Ordu'ya... Fatsa'ya... Bolaman'a.

Gördük ki... Numan Hoca'nın "Ordu ajandası" hayli kapsamlı.