Çevre yolu... Karadeniz'e gidenler bilirler... Acil ihtiyaç... Çok önemli.

Bu konu açılınca Prof. Numan Kurtulmuş dedi ki:

- Ordu sahilinin rahatlaması için çevre yolunun tamamlanması şart... Tüneller gerekiyor.

Ha gayret!.. Tüneller gecikmesin.