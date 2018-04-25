Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Çevre yolu
YAVUZ DONAT
25 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Çevre yolu

yolu... Karadeniz'e gidenler bilirler... Acil ihtiyaç... Çok önemli.
Bu konu açılınca Prof. dedi ki:
- Ordu sahilinin rahatlaması için çevre yolunun tamamlanması şart... Tüneller gerekiyor.
Ha gayret!.. Tüneller gecikmesin.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN