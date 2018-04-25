Çevre yolu... Karadeniz'e gidenler bilirler... Acil ihtiyaç... Çok önemli. Bu konu açılınca Prof. Numan Kurtulmuş dedi ki: - Ordu sahilinin rahatlaması içinçevre yolunun tamamlanması şart... Tüneller gerekiyor. Ha gayret!.. Tüneller gecikmesin.
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