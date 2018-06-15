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YAVUZ DONAT
15 Haziran 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Atış serbest

Seçim yaklaştı... Artık bol keseden atan atana.
Vaatler açık artırmada.
Kimi... "Kredi kartı borçlarını siliyor." Kimi... "Mazotu 3 liraya indiriyor." Bunlar, "Seneler önce Bayburt'ta yaşanan bir olayı" akla getiriyor.
Bayburt'un kurtuluş günü...
Kürsüde belediye başkanı...
Başlıyor konuşmaya:
- Elimize taşı, sopayı, tüfeği aldık... Düşmanı kovaladık.
Yaşlı bir kadın...
Bağırıyor:
- Sen o zaman daha doğmamıştın.
Belediye Başkanı, yaşlı kadına çıkışıyor:
- Sus Behire teyze...
Bu nutuktur... Gerçek olması şart değil.

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