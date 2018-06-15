Seçim yaklaştı... Artık bol keseden atan atana.

Vaatler açık artırmada.

Kimi... "Kredi kartı borçlarını siliyor." Kimi... "Mazotu 3 liraya indiriyor." Bunlar, "Seneler önce Bayburt'ta yaşanan bir olayı" akla getiriyor.

Bayburt'un kurtuluş günü...

Kürsüde belediye başkanı...

Başlıyor konuşmaya:

- Elimize taşı, sopayı, tüfeği aldık... Düşmanı kovaladık.

Yaşlı bir kadın...

Bağırıyor:

- Sen o zaman daha doğmamıştın.

Belediye Başkanı, yaşlı kadına çıkışıyor:

- Sus Behire teyze...

Bu nutuktur... Gerçek olması şart değil.