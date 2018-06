Cezaevi... Necip Fazıl Kısakürek'in, Nâzım Hikmet'in, Yılmaz Güney'in, Oral Çalışlar'ın, Ahmet Arif'in yattığı cezaevi.

Osman Bölükbaşı'nın, Bülent Ecevit'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yattığı cezaevi.

Avlusundaki ağacın altında Talat Aydemir'in, Deniz Gezmiş'in asıldığı cezaevi.

Tarihi "Ulucanlar Cezaevi."

Şimdi... "Müze."

Duvarın birinde Nâzım Hikmet'in şiiri var.

Diğerinde Necip Fazıl'ın.

İftara bizi "Buraya" Osman Altınışık getirdi.

Teşekkürler Osman.