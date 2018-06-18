Ramazanın ilk günü Keçiören'e gitmiştik... Bir 15 Temmuz şehidinin evine.

Keçiören...

Şehitlerine sahip çıkıyor... Bizzat gördük.

Altındağ'a gittik...

Kahramankazan'a, Sincan'a gittik...

"Durum aynı." Seçim nedeniyle gittiğimiz illerde...

Hatay'da, Afyon'da, her yerde...

"Şehit ailesine... Şehidin anısına saygı en üst düzeyde." Tunceli'de... "Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu'nu" görünce...

Bu yazıyı yazmaya karar verdik.

Otobüsün plakası...

Şehidin adı ve soyadının ilk harfleri:

"62 NY 029"

"Otobüs anaokulu" mahalle mahalle, köy köy dolaşıyor... Otobüsün içi "Kreş gibi." O kadar hoşumuza gitti ki.