Seneler önceydi...

2003... Siirt Valisi Nuri Okutan'ın makam odasına genç bir kaymakam girdi... Şirvan Kaymakamı.

- Sayın Valim... Bir projem var... Okullardaki başarı oranını yükseltmek için.

Sonra... Projesini anlattı:

- Bir ilköğretim öğrencisi üç kitap okuyup iyi bir özetini çıkarırsa...

Öğretmeni de o öğrenciyi çalışkan buluyorsa...

Kaymakam olarak o öğrenciye bir çeyrek altın vermek istiyorum.

- İyi düşünmüşsün...

Hemen yarın uygulamaya başla... Arkanda ben varım...

Kaynağı ben sağlayacağım.