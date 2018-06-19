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YAVUZ DONAT
19 Haziran 2018, Salı YAVUZ DONAT

Şirvan Kaymakamı-2003

Seneler önceydi...
2003... Siirt Valisi Nuri Okutan'ın makam odasına genç bir kaymakam girdi... Kaymakamı.
- Sayın Valim... Bir projem var... Okullardaki başarı oranını yükseltmek için.
Sonra... Projesini anlattı:
- Bir ilköğretim öğrencisi üç kitap okuyup iyi bir özetini çıkarırsa...
Öğretmeni de o öğrenciyi çalışkan buluyorsa...
Kaymakam olarak o öğrenciye bir çeyrek altın vermek istiyorum.
- İyi düşünmüşsün...
Hemen yarın uygulamaya başla... Arkanda ben varım...
Kaynağı ben sağlayacağım.

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