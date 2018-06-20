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YAVUZ DONAT
20 Haziran 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Türk dünyası

ASTANA ()

Sıcak gündeme bir günlük "Türk dünyası" molası... Kazakistan'da önemli bir toplantı yapıldı... Türkiye'de duyan olmadı... Seçim telaşı...
Toplantı... Üçüncü Uluslararası "Büyük Bozkır" Sosyal Bilimler Forumu.
Ev sahibi... "Uluslararası Türk Akademisi." Başkanı, Prof. Dr. Darhan Kıdırali.
"Ana katılımcılar." Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Kazakistan.
Ayrıca... Dünyanın her yerinden "Türkologlar... Türk dünyası üzerine araştırma yapan" bilim adamları.
Forumda... Kazakistan'dan "Türk dünyasının ata yurdu" diye söz edildi... Türkiye'den ise... "Türk dünyasının ana yurdu."
İstanbul... "Türk dünyasının başkenti."
Davetliydik... Etkilendik.

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