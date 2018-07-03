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YAVUZ DONAT
03 Temmuz 2018, Salı YAVUZ DONAT

Nokta

Geçmişten... Yakın siyasi tarihin penceresinden... Bir not...
Daha önce de yazmıştık.
Şimdi... Hatırlatmanın tam zamanı.
Tarih... 2010.
Dönem... Devlet Bahçeli'nin "Ak Parti'yi... Başbakan Erdoğan'ı" eleştirdiği dönem.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey... lideri Bahçeli'den randevu istiyor.
MHP Genel Merkezi'ne geliyor.
Çaylar içilirken...
soruyor:
- Türkiye nasıl yönetiliyor?..
Ak Parti hükümetinden şikâyetçi misiniz?.. Hükümetin hataları neler?
... Koltuğunda dikleşiyor:
- Sayın Büyükelçi... Adalet ve Kalkınma Partisi bizim siyaseten rakibimizdir... Hatalı ve yanlış tutumları olabilir... Ancak bu bizim iç meselemizdir... Bunları yabancılarla konuşmayız.
Büyükelçi ve heyeti bu yanıt karşısında buz keserken...
Devlet Bahçeli... Son bir çift söz daha ediyor... Kurşun gibi ağır:
- Çaylarınızı içtiniz mi efendim?
Yani... "Haydi güle güle." Devlet Bahçeli... Özetle... "İşte bu." Pek çok kişi ve çevre "MHP'ye...
Bahçeli'ye mezar kazarken..." MHP... Bahçeli... Bugün "Ayaktaysa... Gücünü, oyunu koruyorsa..."
"Duruşundan dolayıdır."
"Dik" duruşundan.

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