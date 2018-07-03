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YAVUZ DONAT
03 Temmuz 2018, Salı YAVUZ DONAT

Ödül

"FETÖ...
Darbe... Zeytin Dalı...
Afrin... Menbiç gibi konularda" dik durdu.
"Ama...
Lakin... Fakat" ile başlayan cümleler kurmadı.
Ve dik duruşun... Düzgün yürüyüşün karşılığını da aldı... "Yüzde 11.1 oy... 49 milletvekilliği."

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