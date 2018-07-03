Devlet Bahçeli "FETÖ...

Darbe... Zeytin Dalı...

Afrin... Menbiç gibi konularda" dik durdu.

"Ama...

Lakin... Fakat" ile başlayan cümleler kurmadı.

Ve dik duruşun... Düzgün yürüyüşün karşılığını da aldı... "Yüzde 11.1 oy... 49 milletvekilliği."