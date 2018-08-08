Olağanüstü kurultay... İmza verenler... İmzasını geri çekenler... Genel Merkez önünde direnişe geçenler...

Açlık orucu... İmza sayısı 630 mu?.. Yoksa 569 mu?

İşte ana muhalefet partisinin durumu.

Bu şartlarda kurultay toplansa ne yazar, toplanmasa ne yazar?

Saha çamurlu... Çamur sahada maç oynanır mı?

Oynansa bile, maçın yarısında kavga çıkar.

Kafa göz yarılır... Kurultayda kan akar.

***

ANAHTAR



Gezdiğimiz yerlerde halka sorarız: - Seçimde kime oy verdiniz?.. Daha önce kime vermiştiniz?... Ve neden?

Aksaray'da da sorduk, Niğde'de de.

Elazığ'da da sorduk, Nevşehir'de de.

Hafta sonunda bizim Osman Altınışık'ın memleketindeydik... Bolu'da... Osman bizi gezdirdi... Tarih kokulu çarşılar... Kentin hafızası denilen insanlar.

"Ey Bolulular" dedik:

- Kime?... Hangi partiye?... Ne diye oy verdiniz?

"40 yıldır bu çarşıdayım" diyen ayakkabıcının yanıtı:

- Erdoğan'a... Ak Parti'ye... İstikrar sürsün diye.

İstikrar... "Siyasette... Günümüzde" anahtar kelime.

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ÇATAL KAZIK



Türkiye çok partili siyasal dönemde "4 kez" tek başına iktidar gördü.

Adnan Menderes dönemi.

Süleyman Demirel dönemi.

Turgut Özal dönemi.

Ve Erdoğan dönemi.

Bolu çarşısının "Aksakallılarından... Abilerinden" biri dedi ki:

- Bolu bu dört lidere de oy verdi... Niye verdi?... Tek başına iktidar olsun diye verdi... İstikrar için verdi... Koalisyon olmasın diye verdi.

Bu sırada... Bir başka Bolulu söze girdi:

- Koalisyon demek çatal kazık demektir... Çatal kazık yere batmaz

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BOLU'NUN SEYİR DEFTERİ



Bolu bir tarihte "7 milletvekili" çıkarıyordu.

1950 seçimleri... 7 milletvekilinin 7'si de "Demokrat Partili."

1965... Demirel dönemi... Milletvekili sayısı 6'ya düştü... Dördü "Adalet Partili."

1983... Özal dönemi... Milletvekili sayısı 5'e indi... 4'ü "Anavatan Partili."

Ve 2002... Erdoğan dönemi... Milletvekili sayısı 3... Seçim sonucu "3'ü de Ak Partili."

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BUNLAR... GÜZEL ŞEYLER



Boluspor... Şehrin önemli markalarından.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı'ya sorduk:

- Bütçe?.. Kasa?.. Bilanço?.. Banka?.. Borç?

- Hayır hayır, kimseye borcumuz yok... Ne Maliye'ye, ne Sigorta'ya... Ne piyasaya, ne de futbolcuya.

Aynı soruyu ilk karşılaşmada Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a da sormuştuk.

"Aynı yanıtı" vermişti:

- Piyasaya da, Maliye'ye de, personelime de borcum yok.

"Kaynak" yerinde harcanıyorsa... "Bütçe" iyi yönetiliyorsa... Halkın parası, halka hizmet olarak geri dönüyor.

Aksi halde... "Devletin... Ya da kulübün... Parası deniz yemeyen domuz."

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ALLAH RAZI OLSUN



Elazığ'da... Kültür Park'ta bir "Kafe" var:

"Down Kafe."

Kafeyi down sendromlu evlatlarımız işletiyorlar... Çay, kahve, pasta, limonata... Ne isterseniz var... Temiz ve ucuz.

Gittik, gördük, beğendik... Ve geçen yıl yazmıştık.

Bolu'da da "Engelsiz Çay Bahçesi" gördük.

İşletenler... "Engelli yavrularımız... Kardeşlerimiz."

Teşekkürler Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz.

Allah razı olsun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz.

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İKİ KADIN



Yazmazsak olmaz... Fakat bizim yazmamız yetmez... TV'lerdeki arkadaşlar da gitmeliler, tanımalılar... Ekrana çıkarmalılar.

Birinci kadın... "Kasap Zerrin." Bolu'da... "Aktaş Mahallesi, Akınç Sokak... 119."

Zerrin Yavuz Açıkalın... Mesleğe "Çıraklıktan" başlamış... 24 yıllık kasap... Türkiye'de "Sektöründe tek mezbaha sahibi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket alacak kadar da "İşinin ehli."

Söz verdik... Bolu'dan geçerken "Eti ondan alacağız."

İkinci kadın... Fotoğrafta gözlüklü olan... "Çaycı Nuray."

Nuray Abay... "Gölcük Çay Bahçesi." Bolu'nun turistik mekânlarından Gölcük'te, çay bahçesi işletiyor.

Çay kahve... Yiyecek... Temiz ve ucuz... Yolunuz düşerse uğramalısınız.