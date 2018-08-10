Kumaşçılar çarşısı... Sobacılar çarşısı... Mısır çarşısı... İran çarşısı.

Çarşı... "Amerika'ya karşı." Amerika, iki bakanımıza "Yaptırım" uyguluyor.

Çeşitli kuruluşlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e uygulanan "Yaptırımı" kınıyorlar.

Vanlılar, kınama toplantısına Soylu ve Gül maskesi takarak geliyorlar.

Çarşıda "Aynı maskeyle" dolaşıyorlar.

***

VAN "KENETLENMİŞ"

Amerika'ya tepki, Vanlılar'ı "Bir araya getirmiş...

Kenetlemiş." 54 sivil toplum kuruluşu "Van Sivil Toplum İnisiyatifi" şemsiyesinin altında birleşmiş.

"Basın açıklaması" yapılıyor:

"ABD dayatmasına boyun eğmeyeceğiz." Koskoca bir afiş... Afişte Mehmet Akif Ersoy'un unutulmaz dizesi:

"Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım."

***

VAN-İRAN KARDEŞLİĞİ

İranlı için Van "Komşu kapısı."

İranlı... "Van'da ev alıyor." İranlı... "Van'da dükkân açıyor."

İranlı kadın "Van'daki güzellik salonuna geliyor."

Yine İranlı kadın Van'da "Estetik ameliyat oluyor."

İranlı... "Van'ı seviyor." Vanlı...

"İranlı'dan memnun."

Ve... ABD... İran'a "Yaptırım" uygulayınca...

"Vanlı ateş püskürüyor."

Trump'a ve ABD'ye "Söylemediğini bırakmıyor."

***

BU DA GEÇER YA HU...

Kararan gün kararıp kalmaz.

Bugünler de geçer.

Türk- Amerikan ilişkileri zamanla düzelir... "Rayına girer."

Ama... "Çivi çıkar izi kalır" misali, bugün yaşanan krizin iz bırakacağı da kesin.

Eğer... Vanlı genç "Türkiye-İran kardeştir...

Trump kalleştir" afişi ile...

"Emperyalizme köle olmayacağız" afişi ile dolaşıyorsa...

Vanlı da onu "Alkışlıyorsa..." Bu "İz" kolay silinmez.

***

VAN KAHVALTISI

Buraya gelip de "Van kahvaltısı" yapmamak, Paris'e gidip de "Eyfel'i görmeden dönmek" gibi bir şey.

Deniz (Van Gölü) kıyısında kahvaltı.

Vali Murat Zorluoğlu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray.

Van Sesi Gazetesi'nin yazarı İkram Kali.

Gevaş Kaymakamı İshak Çınar.

Aslında... "Kahvaltı bahane, sohbet şahane."

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KAYYUM ÇALIŞIYOR

Büyükşehir belediyesi "Kayyumda." Kayyum... Vali Murat Zorluoğlu.

Kayyumla birlikte "Van değişiyor, dönüşüyor, güzelleşiyor." Edremit ilçesindeki "Sahil bandını... Plajı" görseniz...

"Burası gerçekten Van mı" dersiniz.

***

DAVETLİSİNİZ

Akdamar adasında, 3 yıl aradan sonra "Ayin" var... "9 Eylül'de."

Geçen yıl 120 bin ziyaretçinin uğradığı Akdamar'da "Su yok."

Vali Zorluoğlu "İhalesini yapmış... Deniz altından su gidecek... Üç kilometre."

Ada sulanacak... Ağaçlanacak.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva dedi ki:

- Görüyorsunuz Ermeniler'e de hizmet ediyoruz.