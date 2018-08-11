Terör tamamen bitmemiş... Ama...

"Şehir sakinleşmiş." İHA... SİHA... Operasyon...

Zırhlı araç... İstihbarat... Terörle etkin mücadele... "Sonuç vermiş." Yaşam "Normalleşmiş." Vali Murat Zorluoğlu'nun söylemiyle:

- Sabah evinden çıkan "Acaba akşam evime dönecek miyim" korkusunu/ endişesini taşımıyor.

Özetleyelim:

Van'da "Huzur iklimi" hâkim.

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GÜNÜBİRLİK TİCARET

Necdet Takva... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Dedi ki:

- Ekonomi, Türkiye'nin pek çok yerinden iyi...

Günübirlik ticaret piyasayı canlı tutuyor.

100 günlük program...

Seferberlik... 400 proje... Vanlı ne diyor?

- Olumlu... Yenilikçi yaklaşım...

Destekliyoruz.

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OTOBÜSTEKİ SİYASETÇİ

Kayhan Türkmenoğlu...

Eski milletvekili... Ak Parti il başkanı.

Mercedes'i var, binmiyor.

"Toplu taşım aracına" biniyor...

Otobüse.

Türkmenoğlu "Halkın içinde." Çarşıda, pazarda...

Kaldırımda...

Otobüste, halkla sohbette.

Halk "Kendisine dokunan... Tepeden bakmayan... Halini soran" siyasetçiyi seviyor.

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ALKIŞLIYORUZ

Kent meydanı yapılıyor...

"Doğru proje." Eski sanat okulu "Kent müzesi" oluyor... "Akıllıca." Kahvaltıcılar Sokağı'na çekidüzen veriliyor...

"Beğendik." Peynirciler çarşısı restore ediliyor... "Bravo."

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ACİL

Trafik... Büyük sorun.

Çevre yolu...

Acil ihtiyaç.

Yapılması şart...

Mutlaka yapılacak.

Gecikmemeli.

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VAN VALİSİ

Feodalite...

Aşiretler...

"Bölge gerçeği." Van Valisi Murat Zorluoğlu "Gerçekçi." Muhtarlarla, aşiret temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla "İlişkileri çok iyi." Van'da "Çarşıda, parkta, dükkânda, halkın içinde" bir vali gördük.

Dert dinliyor... Garibana yardım ediyor... Çocuğun başını okşuyor.

Vali, aynı zamanda "Kayyum... Büyükşehir Belediye Başkanı."

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ÖNEMLİ

Necdet Takva "Size önemli bir şey söyleyeceğim" dedi:

- Arıtma tesisleri bitmeden valimiz gitmesin.

Arıtma... Büyük sorun.

Bazı yerlerde kanalizasyon Van gölüne gidiyor.

Çöpler deseniz... Dağ gibi yığılmış.

Şimdi... Kollar sıvanmış.

Göle kanalizasyon akmayacak... Katı atık "Enerji üretim tesisi" halini alacak.

Aman bir an önce bitsin.

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BALIK... SUDAN UCUZ

Edremit ilçesinde...

Sahilde... "Ekmek içi balık" satılıyor...

"3 lira." Van'da "Van gölünün balığı" satılıyor...

"Kilosu 5 lira." Görmesek inanmazdık.

***

İŞTE VAN

Kaynak doğru kullanılırsa... Kaynak Kandil'e aktarılmazsa... Halkın parası halk için harcanırsa...

"Şehrin çehresi" değişiyor.

Örnek mi?

İşte Van.