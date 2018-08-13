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YAVUZ DONAT
13 Ağustos 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Postacılar yürürken

SARAYBOSNA

Balkan ülkeleri "Postacı yürüyüş yarışması."
Altı ülkenin postacıları yürüyorlar... Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Slovenya, Romanya.
Osman Altınışık ile onları izliyoruz.
Bir Türk... Turist... Espri yapıyor:
- Dolar gibi... Euro gibi hızlı gidiyorlar.
Bir başka Türk... "Doğru" diyor.
Ve devam ediyor:
Ama postacıların yürüyüşü temiz... Şaibesiz... Dopingsiz... Terlerine bak.
Dolar'ın yürüyüşü ise kirli... Lekeli... Dopingli... Arkasından itekleyen itekleyene.

***

Biz de yürüdük

Postacıların yürüyüşü nerede, bizim yürüyüşümüz nerede?
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik... Osman Altınışık... Bosna Hersek'ten yüksek bürokratlar... "Birlikte yürüdük."
Bizim yürüyüş "Kaplumbağa hızı."
Yarışmacılar ise... "Fırtına."
En iyisi kaldırımdan izlemek.

***

Tebrikler



Genel Müdür Kenan Bozgeyik de "Başlarında" olunca, "Bizimkiler" canlarını dişlerine taktılar.
Kadınlarda... Birinci, ikinci ve üçüncü "Bizim postacılar."
Erkeklerde... Birinci ve ikinci Türk... Üçüncü "Romanyalı postacı."
"Takım halinde" birincilik bizde... Hem kadınlarda, hem erkeklerde.
Milli marşımız "Defalarca çalındı."

***

Kemal Sunal'a saygıyla

Yarışmayı izlerken Kemal Sunal'ı rahmetle andık.
Bir Memduh Ün filmi... 1984 yapımı:
"Postacı."
Başrolde Kemal Sunal.
Kemal Sunal'ın filmdeki yürüyüşü... Saraybosna'da yarışan postacıların yürüyüşünün "Aynısı."
Ah!.. Yaşasaydı... Ve burada olsaydı... Yarışı birlikte izleseydik.

***

"Türkiye-Bosna" hattı

Saraybosna'da "Aynı sözleri" o kadar çok kişiden dinledik ki:
"Türkiye Bosna'dır... Bosna da Türkiye."
Bosnalı, Türkiye'ye "Büyük devlet... Süper güç... Lider ülke" diye bakıyor.
Ve Türkiye'deki "Çekişmelere" akıl erdiremiyor.

***

"Canım Türkiyem"



Yarış... Ödül töreni... Madalyalar... Kupalar... Saat 20.00 oldu.
Ve konser başladı.
"Meydan" kalabalıktı.
li'ler... Türkler... Değişik ülkelerden turistler.
Önce Bosna Hersekli sanatçılar sahneye çıktılar.
Sonra... "Balkanlar'da bir Türk markası... Orhan Çakmak."
Orhan... "Milleti ayaklandırdı."
Herkesin elinde Türk bayrağı.
?Orhan... Elinde bayrak "Söyledi."
Saraybosnalı... Elinde Türk bayrağı... "Ağlamaya başladı."
"Oğuzdur, Selçuklu, Osmanlı, Türkiyem,
Alpaslan, Fatih, kahraman Türkiyem,
15 Temmuz'dur vatanım Türkiyem,
Ay yıldızlı bayrağına kurban olduğum,
Şehidimin örtüsü canım Türkiyem."

***

Türk dizileri

Kara Sevda... ... İkinci Bahar... İstanbullu Gelin... Kalbimdeki Deniz... Elif...
Otelde... TV açıyoruz... Her kanalda "Farklı bir Türk dizisi."
Türkçe... Ve "Boşnakça alt yazılı."
Dizilerimiz... "Önemli ihraç ürünlerimizden."

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