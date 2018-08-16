İstanbul'dan bin 436 kilometre uzaktayız... "Serhat şehri" Kars'ta dolaşıyoruz.

Ortakapı Mahallesi senin, Atatürk Caddesi benim... "Nabız tutuyoruz."

Berber (Asaf Kuaför... Mesut Adıgüzel) kapıya kâğıt yapıştırmış:

"Döviz bozdurana traş bedava (Devletimize sahip çıkalım)."

-Mesut... Bedava traş için kaç dolar bozdurmak lazım.

-Fark etmez abi... İstersen 1 dolar bozdur... Yeter ki tepkini göster.

***

DOLAR İNDİRİMİ

Murat Koçak... Yılların peynircisi.

Eski kaşar 35, taze kaşar 27 lira... Karakovan bal 60.

-Murat işler nasıl?

-Geçen yıldan iyi... Her geçen gün daha iyiye gidiyor.

-Döviz bozdurana indirim var mı?

-Elbette... Yüzde 10 indirim... Vatan için canım feda.

-Amerika'ya ne diyorsun?

-Amerika'yı çok da takan yok... Halk yıllardır Amerika'ya tepkili... Millet Amerika'ya güvenmiyor... Ayağına diken batsa Amerika'dan biliyor.

***

"PAPAZ BAHANE"

Ebubekir Keleş... İlim Yayma Cemiyeti Başkanı.

"Papaz bahane... Amerika rövanş peşinde" diye söze başlıyor:

Amerika'nın iç sorunları var... Onu unutturmak için dünyada operasyon yapıyor.

15 Temmuz'da hezimete uğradı... Onun acısı hala yüreğinde.

Kars Amerika'ya ve İsrail'e karşı kilitlendi... Türkiye'nin dik duruşu Trump'ı kahrediyor.

***

"TÜRKİYE'MİZİ YEDİRTMEYİZ"

Öğle yemeği...

Oklava'dayız... "Tülay- Yener Yeşilyurt'un işlettiği" lokantada.

"Evelik çorbası" içiyoruz... Yener'i dinliyoruz:

Karslı, Amerika'ya kızgın.

Şu partili bu partili... Taraflı tarafsız... Millet Amerika'ya tepkili.

Ülkemize saldırı var... Ulusal mesele... Milletçe karşısındayız... Türkiye'mizi yedirtmeyiz.

***

VİTRİN YAZILARI

Hava serin... Kars'ta yaz bitti bitiyor.

Öğleden sonra Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde yürüyoruz.

Dükkânlarda bayrak asılı. Vitrinlerde "ABD'ye tepki" içeren yazılar var. Sonra... O cadde... Bu cadde... Ve "Livaa Cafe."

Camekândaki yazı:

"Dolar bozdur... Makbuzunu göster... Yüzde 15 indirim."

***

"ÇAY BEDAVA"

Akşama doğru üşüyoruz... Otelimize doğru yürüyoruz.

"Nostalji Cafe'nin" önünden geçiyoruz. Camekânda yine bir "Tepki" yazısı:

-Dolarını bozdurana çay bedava."

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BİR YUDUM...

Kars'ta "Bedava çay" içilecek yer o kadar çok ki.

Örneğin... "Bir yudum çay evi."

Çay 1 lira, poğaça 1 lira.

Fakat... Cebinde "Dolar bozdurduğuna dair makbuz" varsa... "Çay bedava.

***

ÇORBADA TUZ

Kars... Milli gelir pastasından "Büyük dilim" alan illerden değil.

Karslı'nın "Dolarla, Euro ile" pek ilgisi yok.

Kiminin doları topu topu "50 dolar, 100 dolar." Kimininki daha da az... Turist alışveriş yapmış... Dolar vermiş... "20 dolar... 30-40 dolar."

Karslı bankaya gidiyor... "10 dolar... 20 dolar" bozduruyor.

Maksat... "Çorbada tuzum bulunsun... Amerika'ya tepkiye katkım olsun."