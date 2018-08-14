SARAYBOSNA

Türkü böyle diyor... "Çek gidelim Bosna üstüne hey!.. Ah açılsın Bosna'nın yolları hey!.."

Gittik... "Avrupa'nın Kudüs'ü" denilen Saraybosna'yı gezdik.

"Saraybosna içinde Saraybosna" gözledik.

Birinci Saraybosna;

Gökdelen... AVM... Cami... Osmanlı Lokantası... Üniversite... Han... Müze... Türk kahvesi... Tiyatro... Kilise... Börek... Medrese... Kale... Müzik...

İstanbul Kıraathanesi... Şadırvan... Bedesten... Opera... "Turist kaynıyor."

Turistlerde... Birinci sırada "Araplar" var.

Sonra... "Her ülkeden" insan... Türk turist de hayli fazla.

Taksici... Kahveci... Börekçi... Otelci... Başçarşı'daki esnaf... "Çoğu Türkçe konuşuyor."

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İKİNCİ SARAYBOSNA

Bosna Hersek... "Federal hükümet... 3 ayaklı bir yapı." Birinci ayak "Boşnaklar." Onlarla "Aynı çeşmeden" su içiyoruz... Ay yıldızlı bayrağa, Türkiye'nin havasına suyuna âşıklar.

Bizimle gülüyor, bizimle ağlıyorlar.

Evlerine, işyerlerine "Bayrağımızı" asıyorlar.

"15 Temmuz" denilince... Heyecanlanıyorlar, "Darbeye hayır" diye haykırıyorlar.

Federal yapının diğer iki ayağı... Sırplar ve Hırvatlar... Onlar "FETÖ'ye hoşgörü ile bakıyorlar... Bosna Hersek'te FETÖ yapılanmasına" göz yumuyorlar.

Göz yummanın ötesinde "Örtülü destek" veriyorlar.

Saraybosna'da FETÖ'cü işyeri o kadar çok ki... Börekçi, tekstilci, pastacı, lokantacı.

Peşin parayla fabrika alanlar var...

Öğrenci yurtları da var. Devlet kadrolarında "Destekçileri" bile var.

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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Salmir Kaplan... Boşnak Milletvekili... Eski Kültür Bakanı... Televizyonda konuşuyor. FETÖ'cüleri "Firma firma, isim isim" sayıyor.

Bosna Hersek devletini "FETÖ tehlikesi" konusunda uyarıyor.

Sonuç mu dediniz?

FETÖ'cüler Salmir Kaplan'ı "Mahkemeye veriyorlar."

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TİKA

Bosna Hersek'te 850 proje... Osmanlı eserlerinin restorasyonu, sağlık, eğitim, tarım... Hepsinde de "TİKA'nın damgası" var.

Fatih'in mirası... Hünkâr Camii... TİKA sayesinde "Sapasağlam."

Abdülaziz'in "Yapımına katkıda bulunduğu... Bağış yaptığı" Kutlu Doğum Kilisesi... "Çevre düzenlemesi" TİKA'nın eseri. Ferhadiye Camii... Osmanlı eseri... 1590'da "30 bin altına yapılmış."

7 Mayıs 1993'te Sırplar tarafından bombalanmış... Duvar taşları nehre atılmış.

TİKA... Taşları nehirden çıkarmış... Camiyi yeniden yapmış.

Şimdi... Her yılın 7 Mayıs'ı... Ülkede "Camiler Günü" olarak kutlanıyor.

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MOSTAR KÖPRÜSÜ

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'in 1556'da yaptığı muhteşem köprü.

1993... Tanklardan ateş açıldı... Köprü sulara gömüldü.

Savaştan sonra... Köprü yeniden yapıldı.

Köprünün üzeri...

Köprünün iki yanı... "İnsan kaynıyor... Her milletten." Köprünün çevresi açık hava AVM'si... Dükkânlar bizim ürünlerle dolu... Eşarp... Helva... Lokum... İncir... Çay... Baharat... Baklava... Kahve... Fiyatlara bakacak olduk... Yarım kilo lokum "6 euro."

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"KİŞİYE ÖZEL"

Saraybosna'dan... Mostar'dan... "Diplomasiye dair" söyleyeceklerimiz var.

Ama "Yazmayı" değil... Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kulağına söylemek daha doğru... "Ele güne" ilan etmeye gerek yok.

Kim bilir?.. Belki bizden önce söyleyenler de olmuştur... Örneğin PTT Genel Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik.

"Vidalarda" gevşeme gözledik... Metalik yorgunluk.