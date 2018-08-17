SUSUZ (KARS)

Yaylalar... Meralar... 33 çeşit bitki... Ekonomi "Tarım ve hayvancılık" ağırlıklı... Et, süt, bal, peynir... Ve kaz... İşte Kars'ın 7 ilçesinden Susuz.

Halkın konuştuğu konu "Yaklaşan bayram... Yurdun Batı'sına yollanan kurbanlık hayvan."

Küçükbaş... "Bin 200-bin 500 lira" arasında.

Büyükbaş... "Sekiz bin-on bin" makasında.

-Ey Susuzlular!... Haliniz nicedir?

Esnafın biri dedi ki:

-Bu Amerika'nın yaptığı rezillik nedir?

***

"Gün... Birlik Günü"



Susuzlu "Tepkisini" nasıl gösteriyor?... Dolar bozduran var mı?

Bu defa yanıt Belediye Başkanı Murat Uray'dan geliyor:

Susuzlu'nun doları yok ki bozdursun?.. Bizim paramız zaten milli para.

Gün birlik günü... 15 Temmuz'da nasıl devletin yanında yer aldıysak, bugün de devletin yanındayız.

Ortada bir papaz dolaşıyor ama herkes biliyor ki bu iş, papaz işi değil.

Amerika 15 Temmuz'da yapamadığını şimdi yapmaya çalışıyor.

***

"Vatan Sağ Olsun"



Yolun üzerindeki pazarı dolaşıyoruz.

Domates 2 lira... Patlıcan, salatalık, elma, erik "2.5."

Yürümeye devam... İleride yemyeşil bir bahçe içinde, beyaz bir ev.

Karı koca bizi buyur ediyorlar... Nasıl da sıcaklar.

Tanışıyoruz... Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek kardeşimizin "Annesi ve babası."

Sağa sola selam vererek dolaşmayı sürdürüyoruz.

Yine... Bahçe içinde... Tek katlı bir ev... Bayraklarla süslenmiş.

Ömer Can Yekebağcı... Astsubay 26 yaşında... "Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit düşmüş."

Babası Zeki Yekebağcı oğlunun acısına dayanamamış... "Felç geçirmiş."

Yeni yeni toparlanıyor... "Zor konuşuyor."

Anne Lütfiye Hanım "Çayımı içmeden gitmeyin" diyor.

Baba... "Vatan sağ olsun" diyor... Bayrağı öpüyor.

Susuz... İşte böyle bir yer.

***

Çarşı Böyle Diyor



Kar yağınca "Kars moda."

"Doğu ekspresi" ile Kars'a gelen, buz altındaki Çıldır Gölü'nde "Kızak keyfi" yapıyor.

Susuz da turizmden "Nasibini" alıyor.

Eh... Kışın kaz da iyi para edince... Susuzlu "Bir yiyor bin haline şükrediyor."

Çarşıda çayını içtiğimiz bir Susuzlu "İyiyiz, hoşuz ama bugünlerde ağzımızın tadı yok" diyor?

-Neden?... Canınız neye sıkılıyor?

-Trump mıdır nedir, onun ettiğine... Seçimde Amerika'nın istediğini yapmadık, Türkiye'deki yönetimi değiştirmedik, şimdi onun acısını çıkarıyor.

Dinleyen herkes "Aynen öyle" diyerek başını sallıyor.

***

"Bakan" Yok Ama...



Yollar düzgün... Kars-Susuz yolu "Kaymak gibi."

Diğer ilçelere giden yollar da öyle.

Susuzlu'nun biri "Bakanımız yok ama, bakanımız var" diyor.

Ahmet Arslan... Seçimden önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı idi.

Şimdi "Bakan" değil... Ama sokaktaki insanın söylemiyle:

-Hâlâ eli Kars'ın üzerinde... Kars'ın sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

***

Ne Yaman Çelişki



Susuz nire "İran, Azerbaycan, Suriye, Afganistan nire?"

Susuz ekonomik bakımdan "Güçlü" bir yer değil ki?... "Yabancının" burada ne işi var?

Susuzlular "Öyle demeyin" diyorlar:

Büyükbaş, küçükbaş hayvan çok... Fakat "Çoban yok."

Yaylalar sürü dolu... 3 bin lira maaş veriyorsun, "Çoban bulamıyorsun."

Afganlar çalışkanlar... Çobanlık yapıyorlar... "İyi ki varlar."

Çarşıda "Demir çimento... İndir bindir... Hamallık gibi işlerde" yine yabancılar çalışıyorlar.

Kahveler dolu... İşsizlik yaygın... Ama "Elin Afgan'ı geliyor, Susuz'da para kazanıyor."