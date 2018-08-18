Hani bir söz var...

"Dünyanın gözü üzerimizde" diye.

Bugün "Tam da öyle."

Dünyanın gözü "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde."

Kongre "İlginç bir zamana" denk geldi.

ABD ambargosu... "Ekonomik kuşatma."

Avrupa'nın ve "Dost ülkelerin" desteği.

İşçi... İşveren... Toplumun bütün kesimleri... "Birlik, beraberlik, kenetlenme."

Finansal saldırının "Milli araçlarla" aşılması... Seferberlik süreci.

Bugün... Dünya "Başkan Erdoğan'ın söylemini" dinleyecek.

Sonra... "Seçim... Parti yönetiminde kan değişimi."

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DAVETİYE

Kongreye, ülkemizdeki "Yabancı ülke temsilcileri" de davetliler.

Mutlaka gelmeliler... İzlemeliler.

Ve "Kongredeki havayı" ülkelerine rapor etmeliler.

Amerikalı diplomatlar... Çekinmesinler... "Elçiye zeval olmaz." Kimse onları yuhalamaz..."Yuhalanacak olan" onlar değil... "Beyaz Saray."

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"OLAY"

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da, Hatay'da, Kilis'te, Gaziantep'te "Amerikalıları" görmüştük... Kimi diplomat... Kimi gazeteci.

Merak ediyoruz "Bugünlerde de" Türkiye'nin değişik illerine gidiyorlar mı?

Örneğin Kars'a... Gitsinler ve sokaktaki vatandaşı bir dinlesinler.

Biz gittik... "Sokağı" da dinledik, "Terör uzmanı" Dr. İmbat Muğlu'yu da.

İmbat Hoca dedi ki:

Türkiye, 15 Temmuz'da kenetlenmişti... Şimdi "5 kat daha fazla" kenetlendi.

Halk şunun farkında... Olay "Amerikalı papazın davası" değil... Olay, Pensilvanya'dakinin de içinde olduğu "Ekonomik bir savaş."

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DAĞPINAR

Kars'ta bir kasaba... Digor ilçesine bağlı Dağpınar.

Rakım 2.100.

Fukaranın doları yok ki bozdursun... Ama "Mangal gibi yüreği" var.

Dağpınarlı "Amerika'ya ateş püskürüyor."

Belediye Başkanı Ömer Vargün

"Dağpınar A'dan Z'ye kadar tepkili" diyor:

Papaz bahane... Amerika, ülkemizi "Eski haline" döndürmeyi hedefliyor.

Yani Amerika emredecek, Türkiye de "Evet" diyecek... Geçti o günler.

Bu millet neleri gördü... "Amerika, bu milleti hiç tanımamış."

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SELİM

Kars'ın ilçelerinden... Kars-Erzurum arasında.

Yaşlı kadın... Kuyumcunun önünde "Sırasını" bekliyor.

"Ne sırası" sorusuna yanıt, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'dan:

Teyze ne dolar bilir, ne euro... Garibimin altını var... "Kefen parası." Onu bozduruyor.

Siyasi görüşü ne olursa olsun herkes "Ekonomik savaş" veriyor.

En uç fikirdeki Selimli bile şimdi devletin yanında... Herkes "Amerika'dan nefret ediyor."

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KARS VALİSİ

Kars'tan söz etmişken... Sezar'ın hakkı Sezar'a... Vali Rahmi Doğan'ın da "Hakkını" teslim etmeliyiz.

Rahmi Doğan için "Turizmci vali" demek lazım.

Tarihi dokuyu bozan gecekonduları yıkıyor.

"Tarihi konakları" restore ettiriyor... Yıkılmak üzere olan eserleri "Ayağa kaldırıyor."

Üzülerek söylüyoruz... Kars'ta "Belediyecilik" zayıf... Çok zayıf.

Belediyenin yapması gereken işleri de "Yine vali yapıyor."

Rahmi Doğan... Başarılı... "Kars'ta emanet ehline verilmiş."

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RASTLANTIYA BAK

Kars'ta tarihi bir hamam var... "Mazlum Ağa hamamı."

Bu hamam ünlü Rus şair ve yazarı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in de yıkandığı hamam.

Vali Bey... Sağ olsun... Hamamı restore ettiriyor.

Biz Mazlum Ağa hamamını gezerken... Telefonumuza bir mesaj düştü...

Mesaj Niğde'den... Tarihi "Paşa hamamının" sahibinden.

"Kampanya" başlatmış.

"Dolar bozdur... Makbuzunu getir... Hamamda bedava yıkan."

Bizim millet... İşte bu millet... Donald Trump bunu anlamıyor.

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ÜÇ TRUMP

Birinci Donald John Trump... Başkan seçildiğinde Türk halkı ona "Sempati ile bakıyordu."

İkinci Trump... 15 Temmuz'dan sonra "Sempati erozyonuna" uğrayan Trump.

Ve bugün... Üçüncü Trump... Geçen hafta gittiğimiz Van'da, bu hafta ziyaret ettiğimiz Kars'ta... Yurdun her yerinde... Herkesin "Nefret ettiği" Trump.

Sarıkamışlı esnafın söylemiyle... "Ekseni kaymış Trump."