Bayram sohbetlerinde eş dost "Siyaseti, seçimi" soruyor... En çok sordukları da "Yerel seçim öne çekilir mi?"

Sanmıyoruz... "Seçim öne çekilmez."

Belediyeler "Seçimin öne çekilmesini", kasımda yapılmasını istiyorlar... "Ama Anayasa değişikliği lazım."

Kemal Kılıçdaroğlu karşı... Devlet Bahçeli karşı... Ak Parti yönetiminde de "Kasımda seçim olsun" diyen yok.

Öyleyse... "Mart-2019 beklenecek."

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Mustafa Tuna



Ankara'yı soran çok:

- Kim aday olur?

Melih Gökçek'ten boşalan "Büyükşehir koltuğunu" Mustafa Tuna doldurdu.

Mustafa Tuna "Çalışkan... Dürüst... Şeffaf... Adil" bir emanetçi.

Seçimde "Büyükşehir adayı" olur mu?.. Sanmıyoruz.

Mustafa Tuna "Geldiği yere" gönderilebilir... "Sincan Belediye Başkanlığı'na."

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Rifat Hisarcıklıoğlu

?

Ankara'da yaşıyor...

Popüler... Çalışkan... Toplumda "Karşılığı" var.

Başkan Erdoğan ona "Ankara'nın başına geç" diyebilir mi?

Neden olmasın?

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Ali Babacan



Önemli devlet görevlerinde bulundu.

Çalışkan... Uyumlu.

Çizgisinde kırık yok.

Seveni çok.

Adı "Ankara için" geçenlerden.

"En güçlü" iki isim... Hisarcıklıoğlu ile Babacan.

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Değişim



Olmazsa olmaz... Kaçınılmaz... Şart.

Millet "Değişim" diyor... Değişimi "Seviyor."

24 Haziran'da Ak Parti "Değişim yaptığı illerde" oyunu korudu... Artırdığı da oldu.

Ama listelerini "Koruduğu... Değiştirmediği" illerin tamamında "Geriledi."

Belediyelerde değişim yüzdesi "Hayli yüksek" olur.

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Van modeli



Daha önce milletvekilliği yapan bazı isimler 2019 Mart'ında "Belediye başkanlığına" aday gösterilir mi?

Mümkündür.

"İl başkanlıklarında" bu model denendi... İyi de sonuç verdi.

Örneğin Van.

Eski Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'a "İl başkanı" yapıldı.

Türkmenoğlu "Partiyi derledi, toparladı."

Aynı model "Mart-2019'da" da uygulanabilir.

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"Tam Saha Pres"



İktidar partisinin planı "3 ayaklı."

1. Mevcut belediyelerini "Korumak."

2. İlave olarak "Bazı belediyeleri daha" almak.

3. Geçen seçimde "Kıl payı kaçırdığı" illerde, seçime asılmak... "Tam saha pres."

Ak Parti'nin 2014'te "Az farkla" kaybettiği illerden birkaçı:

Adana, Manisa, Eskişehir, Mersin.

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Önemli ayrıntı



Belediyecilikte "Çalışkanlık... Başarı" önemli.

Fakat...

"Diyalog... Halkla ilişki... Vatandaşın, başkanın yanına rahatça gidebilmesi" de çok önemli.

Örnek verelim... "İsimsiz."

Ak Parti 24 Haziran'da bazı belediye başkanlarını "Milletvekili adayı" yaptı.

İçlerinden biri, ikisi... Belediyecilikte "Başarılıydı." Ancak "Halkla ilişkileri" zayıftı.

O illerde "Belediyeci aday" tutmadı... "Tepki aldı." Partisinin oyu azaldı.

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Karne notu



Kollar sıvandı... "Kapalı devre" bir çalışma başladı.

Çalışma Ak Parti'nin "Mevcut belediyeleri" ile ilgili.

Görevdekiler için "Karne hazırlanıyor."

Karne... "Performansa" dair.

Örneğin...

Belediye ne durumda?.. "Borcu var mı?.. Maaşı zamanında veriyor mu?"

İcraat... Yol... Kanalizasyon... "Hizmet ne âlemde?"

Ve "Halk ne diyor?" Başkan "Halkın içine giriyor mu?.. İnsana dokunuyor mu?"

"5 yıl garanti" dönemi bitti Belediye başkanı "5 yıl için" seçiliyor. Başarılı olmuş olmamış, partinin temel ilkelerine uymuş uymamış "Hiç önemi yok." 5 yıl "Görevde kalıyor." Başkan Erdoğan "Partisinde" bu konuda "Yeni bir uygulama" getirdi.

"Partinin ilkeleri ile ters düşen isimlerin" istifalarını istedi.

Örneklerini biliyorsunuz... İstanbul, Ankara, Balıkesir, Niğde...

2019-Mart seçimleri "Bu yeni uygulamanın" gölgesinde olacak.

Yani... Başarılı olamazsan... İlkelere uymazsan... "5 yıl o koltukta oturamazsın."

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Kadın... "Olmazsa olmaz"



Başkan Erdoğan, partisinde "Kadın yönetici" sayısını artırdı.

Özellikle de "Örgütlerde... İl yönetimlerinde."

Göreceksiniz... Mart-2019 seçimlerinde "Kadın aday" sayısı artacak.